РПЛ. «Арсенал» благодаря голу Луценко победил «Тамбов» и опередил «Спартак»

Состоялся матч четвертого тура РПЛ между «Тамбовом» и «Арсеналом». Дебютант высшего дивизиона не смог поразить чужие ворота.

У «Арсенала» единственный гол забил нападающий Евгений Луценко, перешедший летом из «Динамо». Благодаря трем очкам туляки поднялись в таблице на шестое место.

Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

Тамбов – Арсенал (Тула) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Луценко, 13.

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Гогуа, Маркелов (Муйва, 46), Чуперка, Карасeв, Килин (Кленкин, 46), Аппаев, Костюков (Конате, 70).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко (Тудоре, 84).

Предупреждения: Ойеволе, 25; Чуперка, 53; Аппаев, 66; Тетрашвили, 90+1 – Денисов, 42; Ломовицкий, 50.

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