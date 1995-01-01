Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    3 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе

    РПЛ. «Арсенал» благодаря голу Луценко победил «Тамбов» и опередил «Спартак»

    Состоялся матч четвертого тура РПЛ между «Тамбовом» и «Арсеналом». Дебютант высшего дивизиона не смог поразить чужие ворота.

    У «Арсенала» единственный гол забил нападающий Евгений Луценко, перешедший летом из «Динамо». Благодаря трем очкам туляки поднялись в таблице на шестое место.

    Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

    Тамбов – Арсенал (Тула) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Луценко, 13.

    «Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Гогуа, Маркелов (Муйва, 46), Чуперка, Карасeв, Килин (Кленкин, 46), Аппаев, Костюков (Конате, 70).

    «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко (Тудоре, 84).

    Предупреждения: Ойеволе, 25; Чуперка, 53; Аппаев, 66; Тетрашвили, 90+1 – Денисов, 42; Ломовицкий, 50.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:23
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2

      Вальдемар IV 11 минут назад

      нефтчи>арсенал>тамбов>спартак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1052

      Фан666 37 минут назад

      Похоже Тамбов будет плавно сдуваться и обоснуется на дне, а вот Нефтчи бы у нас не затерялось похоже, в лидерах бы ходило что ли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2295

      TOL47 45 минут назад

      После ответного выступления в ЛЕ арсенала, обидно за Тамбов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1005

      AZ 1 час назад

      Тула опять рвется в ЛЕ )

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2632

      +50/-50 > AZ 1 час назад

      А что ей там делать? Проигрывать Люксембургу? Рано тулякам в Европу. Надо научиться громить ЦСКА, Спартак, Зенит, Локо. А вот тогда....

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1005

      AZ > +50/-50 1 час назад

      По сути сложно сказать кто из наших команд должен занять 6-ую путевку в еврокубки, помимо вышеуказанных четырех + Краснодар.. )

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17344

      Боцман59rus > AZ 1 час назад

      Спартаку там точно нечего показывается, валидола мне и в РПЛ хватает

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1005

      AZ > Боцман59rus 1 час назад

      Усиляются неплохо, насколько я вижу. Результат по ходу сезону придет. Посмотрим главное как в ЛЕ выступят...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +74

      Serg_2006 > AZ 59 минут назад

      Ростов вполне достоин быть там. И Рубин может стрельнуть в этом сезоне.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2

      Вальдемар IV > AZ 11 минут назад

      спартак будет на шестом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18482

      oyabun 1 час назад

      Забавная получается стори. Тамбов проиграл Арсеналу, который в свою очередь разгромно в двух встречах уступил Нефтчи. И если Спартак так же безусловно проиграл этому Тамбову, то получается он слабее всех? Вот, дожились то!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +76

      СвинкаСправедливости > oyabun 1 час назад

      Логика так себе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17344

      Боцман59rus 1 час назад

      Новость не новость, если в заголовке обошлось без Спартака.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10794

      slavutiq70 1 час назад

      А почему именно Спартак????он и Динамо опередил и ЦСКА(возможно только на пару часов),,,,что не говори а Спартак походу настолько популярен,,что пишут вроде про Арсенал но обязательно вставят Спартак,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Только Спартак он и опередил, угу.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10157

      sssrspartak > СвинкаСправедливости 1 час назад

      больше не про кого и писать!потому что все бояться нас и уважают!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2

      Вальдемар IV > sssrspartak 11 минут назад

      особенно рапид и паок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Это Тамбову не со Спартачком играть.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79137
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72929
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru