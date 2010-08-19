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    Евгений Луценко - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Евгений
    Отчество Валентинович
    Фамилия Луценко
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 ноября 1980 (42 года)
    Рост 172
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Таврия 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.08.2010 1' -57' Таврия (Симферополь) 1:3 Байер (Леверкузен)
    30'
    19.08.2010 71' -90' Байер (Леверкузен) 3:0 Таврия (Симферополь)
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