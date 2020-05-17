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Австрия. Бундеслига
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Хартберг
Jonas Karner
Статистика
Jonas Karner - статистика
Хартберг
#17 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Австрия. Бундеслига 2025/2026
Австрия. Бундеслига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хартберг
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Зальцбург
1 : 3
17.05.2026
Хартберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Хартберг
2 : 4
10.05.2026
Штурм
79' - 90'
Австрия. Бундеслига, 24 тур
Хартберг
0 : 1
22.03.2026
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Хартберг
2 : 2
06.12.2025
ЛАСК
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Хартберг
2 : 0
22.11.2025
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Грацер
0 : 0
18.10.2025
Хартберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
3 : 3
05.10.2025
Хартберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Штурм
1 : 0
28.09.2025
Хартберг
Был в запасе
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