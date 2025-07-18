Введите ваш ник на сайте
Главная
Россия. PARI Первая лига
Команды
Чайка
Артем Крутовских
Трансферы
€ 125 тыс
Артем Крутовских - трансферы
Чайка
17 апреля 2007 (18)
#27 | Защитник
192 см
Россия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
18.07.25 / 30.06.26
Спартак-2
Чайка
Аренда
01.01.25 / 30.06.26
Академия Спартак
Спартак-2
?
Главные новости
«Спартак» продлил капитана, «Зенит» хочет купить лучшего опорника РПЛ, антироссийские высказывания Шевченко и другие новости
02:00
В «Крыльях Советов» жалеют о трансфере игрока ЦСКА
01:48
3
В «Ростове» надеются на получение 3+ миллионов в 2026 году
01:30
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» ворвался в топ-5, обыграв «Ньюкасл»
00:58
Названы лучшие игрок и тренер России в 2025 году по версии «Матч Премьер»
00:48
1
Агент Дивеева отреагировал на новость о согласованном обмене с участием Гонду
00:24
1
Фото
Мбаппе посетил матч Кубка Африки в футболке экс-партнера по «ПСЖ»
00:12
1
Назван лучший тренер для «Спартака»: «Может получиться идеальный симбиоз»
Вчера, 23:48
5
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за полузащитника «Реала»
Вчера, 23:37
2
«Спартак» бесплатно отпустит игрока, купленного за 6 миллионов
Вчера, 23:23
2
Архив
