€ 125 тыс

Артем Крутовских - трансферы

Чайка
17 апреля 2007 (18)
#27 | Защитник
192 см
Россия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
18.07.25 / 30.06.26
Спартак-2
Чайка
Аренда
01.01.25 / 30.06.26
Академия Спартак
Спартак-2
?
