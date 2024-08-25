Руслан Габараев - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Руслан
|Фамилия
|Габараев
|Команда
|Торпедо Вл
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 сентября 2002 (22 года)
|Рост
|182
|Имя
|Руслан
|Фамилия
|Габараев
|Команда
|Торпедо Вл
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 сентября 2002 (22 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо Вл
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2024
|82' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|0:2
|Торпедо Вл (Владимир)