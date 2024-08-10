Денис Лебедев - статистика
#58 | Полузащитник
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Лебедев
|Команда
|Звезда
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Новосибирск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 января 2004 (20 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Лебедев
|Команда
|Звезда
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Новосибирск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 января 2004 (20 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Звезда
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.08.2024
|70' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|1:7
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)