Семен Настусенко - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Семен
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Настусенко
|Команда
|Сатурн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Имя
|Семен
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Настусенко
|Команда
|Сатурн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|9
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.10.2015
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|1:0
|Волга (Тверь)
|19.09.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|1:1
|Домодедово (Москва)
|16'
|08.09.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|0:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|4'
|01.09.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|1:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|22.08.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|1:0
|Москва (Москва)
|18.08.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|1:1
|Карелия (Петрозаводск)
|13'
|12.08.2015
|1' -90'
|Псков-747 (Псков)
|2:3
|Волга (Тверь)
|04.08.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|2:1
|Строгино (Москва)
|28.07.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|1:2
|Волга (Тверь)
|51'
|20.07.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|4:2
|Коломна (Коломна)