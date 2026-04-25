Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Mohamed Bangoura - статистика

Цюрих
#18 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Цюрих
17
0
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Лозанна-Спорт
3 : 0
25.04.2026
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Цюрих
0 : 1
11.04.2026
Лугано
80' - 90'
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
06.04.2026
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Цюрих
2 : 1
21.03.2026
Тун
87' - 90'
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Серветт
2 : 1
07.03.2026
Цюрих
87' - 90'
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Грассхоппер
1 : 2
21.02.2026
Цюрих
86' - 90'
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Цюрих
1 : 4
14.02.2026
Люцерн
60' - 90'
72'
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Цюрих
3 : 0
11.02.2026
Винтертур
74' - 90'
86'
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Базель
2 : 1
08.02.2026
Цюрих
77' - 90'
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Янг Бойз
3 : 0
01.02.2026
Цюрих
85' - 90'
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Цюрих
3 : 4
25.01.2026
Базель
63' - 90'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Серветт
1 : 1
18.01.2026
Цюрих
77' - 90'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Цюрих
0 : 1
17.12.2025
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Цюрих
2 : 2
13.12.2025
Винтертур
85' - 90'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Санкт-Галлен
1 : 2
06.12.2025
Цюрих
46' - 90'
52'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Цюрих
1 : 0
29.11.2025
Грассхоппер
46' - 90'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
2 : 0
29.10.2025
Цюрих
70' - 90'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Лугано
1 : 0
18.10.2025
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Грассхоппер
3 : 0
04.10.2025
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Цюрих
2 : 1
13.09.2025
Серветт
75' - 84'
84'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Цюрих
0 : 4
23.08.2025
Тун
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Лозанна-Спорт
1 : 2
10.08.2025
Цюрих
73' - 90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Люцерн
1 : 1
03.08.2025
Цюрих
81' - 90'
Главные новости
«Барселона» провела переговоры по Родри
11:34
Энрике готов покинуть «Зенит» и ищет жилье в Рио
11:20
Названа сумма, которую «Галатасарай» готов выплатить за Батракова
11:01
2
Раскрыт размер новой зарплаты Винисиуса
10:39
1
Губерниев оценил трансфер Даку в «Спартак»
09:47
6
«Галатасарай» достиг соглашения об условиях контракта с Батраковым
09:38
3
Винисиус договорился о новом контракте с «Реалом»
09:22
2
Мостовой назвал игрока, который идеально бы вписался в «Спартак»
09:03
5
«Зенит» провел консультации по возможности трансфера игрока «Флуминенсе»
08:55
1
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
08:42
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+