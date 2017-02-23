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Фабрисио
Статистика
Фабрисио - статистика
Завершил карьеру
20 февраля 1990 (36)
#4 | Защитник
187 см | 82 кг
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Германия. Бундеслига 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Астра
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Генк
1 : 0
23.02.2017
Астра
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Астра
2 : 2
16.02.2017
Генк
1' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Астра
0 : 0
08.12.2016
Рома
1' - 72'
Лига Европы, 5 тур
Аустрия
1 : 2
24.11.2016
Астра
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Астра
1 : 1
03.11.2016
Виктория
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
20.10.2016
Астра
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Рома
4 : 0
29.09.2016
Астра
1' - 90'
47'
Лига Европы, 1 тур
Астра
2 : 3
15.09.2016
Аустрия
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Вест Хэм
0 : 1
25.08.2016
Астра
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Астра
1 : 1
18.08.2016
Вест Хэм
1' - 90'
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