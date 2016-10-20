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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Виктория - Астра
Виктория - Астра: обзор матча 20 октября 2016
Виктория
20.10.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, группа E, 3 тур
1 : 2
Завершен
Астра
86'
Т. Горжава
41'
Д. Алибек
64'
Т. Горжава (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Астра
90'
+3
Замена
К. Орош
️️️️
Ф. Ловин
90'
+1
Замена
Д. Флоря
️️️️
Д. Алибек
Желтая карточка
М. Петржела
90'
Пенальти не реализован!
Т. Горжава
86'
ГОЛ! 1:2!
Т. Горжава
86'
84'
Желтая карточка
М. Бубакар
84'
Замена
А. Ионице
️️️️
К. Будеску
Желтая карточка
М. Крменчик
83'
Замена
Я. Коваржик
️️️️
М. Земан
76'
Желтая карточка
Я. Баранек
66'
Замена
М. Крменчик
️️️️
М. Бакош
66'
64'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Т. Горжава
Замена
Т. Пожнар
️️️️
М. Дуриш
53'
41'
ГОЛ! 0:1!
Д. Алибек
Пас отдал
К. Будеску
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
22
Ян Баранек
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
7
Томаш Горжава
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
11
Милан Петржела
ПП
9
Мартин Земан
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Роман Пиварник
Астра
1
Силвиу Лунг
ВР
4
Фабрисио
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
2
Жералду
ЦЗ
13
Жуниор Мораис
ЛП
20
Флорин Ловин
ЦП
10
Константин Будеску
АП
19
Мансали Бубакар
АП
8
Такаюки Сето
ПП
33
Влатко Лазич
ПП
7
Денис Алибек
ЦФ
Виктория
13
Петр Болек
ВР
37
Алеш Матею
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
17
Патрик Грошовски
ЦП
88
Томаш Пожнар
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
Астра
12
Георге Гаврилас
ВР
15
Кристиан Орош
ПЗ
31
Александру Ионице
ЦП
77
Александру Стан
ЦП
14
Ромарио Мойше
ЦП
11
Даниэль Флоря
ЦФ
17
Виорел Никоарэ
ЦФ
4-3-3
1
Козачик
22
Баранек
8
Лимберски
14
Ржезник
2
Гейда
7
Горжава
20
Каце
11
Петржела
23
Бакош
57
Дуриш
9
Земан
3-4-2-1
1
Лунг
4
Фабрисио
22
Сэпунару
2
Жералду
33
Лазич
8
Сето
20
Ловин
13
Мораис
10
Будеску
19
Бубакар
7
Алибек
9
Земан
19
Коваржик
19
Коваржик
9
Земан
57
Дуриш
88
Пожнар
88
Пожнар
57
Дуриш
23
Бакош
21
Крменчик
21
Крменчик
23
Бакош
7
Алибек
11
Флоря
11
Флоря
7
Алибек
20
Ловин
15
Орош
15
Орош
20
Ловин
10
Будеску
31
Ионице
31
Ионице
10
Будеску
Остались в запасе
Виктория
Астра
14
Якуб Громада
ОП
13
Петр Болек
ВР
37
Алеш Матею
ЦЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
Главный тренер
Роман Пиварник
12
Георге Гаврилас
ВР
77
Александру Стан
ЦП
14
Ромарио Мойше
ЦП
17
Виорел Никоарэ
ЦФ
Остались в запасе
14
Якуб Громада
ОП
13
Петр Болек
ВР
37
Алеш Матею
ЦЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
Остались в запасе
12
Георге Гаврилас
ВР
77
Александру Стан
ЦП
14
Ромарио Мойше
ЦП
17
Виорел Никоарэ
ЦФ
Главный тренер
Роман Пиварник
Статистика матча Виктория - Астра
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Александрия
1 : 0
03.08.2017
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Астра
0 : 0
27.07.2017
Александрия
Лига Европы, 2 раунд
Зиря
0 : 0
20.07.2017
Астра
Лига Европы, 2 раунд
Астра
3 : 1
13.07.2017
Зиря
Лига Европы, 1/16 финала
Генк
1 : 0
23.02.2017
Астра
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Доосан Арена
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