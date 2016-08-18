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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астра - Вест Хэм
Астра - Вест Хэм: обзор матча 18 августа 2016
Астра
18.08.2016, четверг, 21:15
Лига Европы, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Вест Хэм
83'
Д. Алибек
45'
М. Нобл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астра - Вест Хэм
90'
Желтая карточка
М. Антонио
Желтая карточка
Д. Алибек
84'
ГОЛ! 1:1!
Д. Алибек
83'
78'
Желтая карточка
Р. Оксфорд
63'
Замена
Д. Рэндольф
️️️️
Д. Рэндольф
Желтая карточка
К. Вангели
56'
45'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Нобл
41'
Желтая карточка
С. Бирам
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Астра - Вест Хэм
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Александрия
1 : 0
03.08.2017
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Астра
0 : 0
27.07.2017
Александрия
Лига Европы, 2 раунд
Зиря
0 : 0
20.07.2017
Астра
Лига Европы, 2 раунд
Астра
3 : 1
13.07.2017
Зиря
Лига Европы, 1/16 финала
Генк
1 : 0
23.02.2017
Астра
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Марин Анастасовичи
Новости команд
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Астра
Вест Хэм
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