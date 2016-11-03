Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астра - Виктория
Астра - Виктория: обзор матча 03 ноября 2016
Астра
03.11.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, группа E, 4 тур
1 : 1
Завершен
Виктория
19'
А. Стан
25'
М. Крменчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астра - Виктория
Замена
А. Ионице
️️️️
Д. Андрада Тейшейра
88'
88'
Замена
М. Бакош
️️️️
Я. Громада
Желтая карточка
С. Лунг
77'
Замена
Д. Никулаэ
️️️️
К. Будеску
75'
73'
Желтая карточка
Я. Громада
67'
Замена
Я. Копиц
️️️️
Я. Коваржик
62'
Замена
Т. Горжава
️️️️
Э. Каце
Замена
В. Никоарэ
️️️️
Ф. Ловин
55'
Желтая карточка
К. Будеску
48'
25'
ГОЛ! 1:1!
М. Крменчик
Пас отдал
М. Петржела
Желтая карточка
Ф. Ловин
21'
ГОЛ! 1:0!
А. Стан
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астра
1
Силвиу Лунг
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
2
Жералду
ЦЗ
15
Кристиан Орош
ПЗ
13
Жуниор Мораис
ЛП
20
Флорин Ловин
ЦП
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
10
Константин Будеску
АП
19
Мансали Бубакар
АП
77
Александру Стан
ПП
8
Такаюки Сето
ПП
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
4
Роман Хубник
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
11
Милан Петржела
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
20
Эргис Каце
АП
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Роман Пиварник
Астра
12
Георге Гаврилас
ВР
4
Фабрисио
ЦЗ
31
Александру Ионице
ЦП
14
Ромарио Мойше
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
17
Виорел Никоарэ
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Виктория
13
Петр Болек
ВР
22
Ян Баранек
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
7
Томаш Горжава
ЦП
9
Мартин Земан
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
23
Марек Бакош
ЦФ
3-5-2
1
Лунг
22
Сэпунару
2
Жералду
15
Орош
13
Мораис
77
Стан
20
Ловин
80
Тейшейра
8
Сето
19
Бубакар
10
Будеску
4-1-2-2-1
1
Козачик
14
Ржезник
37
Матею
2
Гейда
4
Хубник
14
Громада
11
Петржела
17
Грошовски
20
Каце
19
Коваржик
21
Крменчик
80
Тейшейра
31
Ионице
31
Ионице
80
Тейшейра
20
Ловин
17
Никоарэ
17
Никоарэ
20
Ловин
10
Будеску
21
Никулаэ
21
Никулаэ
10
Будеску
19
Коваржик
10
Копиц
10
Копиц
19
Коваржик
20
Каце
7
Горжава
7
Горжава
20
Каце
14
Громада
23
Бакош
23
Бакош
14
Громада
Остались в запасе
Астра
Виктория
12
Георге Гаврилас
ВР
4
Фабрисио
ЦЗ
14
Ромарио Мойше
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
22
Ян Баранек
ЦЗ
13
Петр Болек
ВР
9
Мартин Земан
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
Главный тренер
Роман Пиварник
Остались в запасе
12
Георге Гаврилас
ВР
4
Фабрисио
ЦЗ
14
Ромарио Мойше
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
Остались в запасе
22
Ян Баранек
ЦЗ
13
Петр Болек
ВР
9
Мартин Земан
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
Главный тренер
Роман Пиварник
Статистика матча Астра - Виктория
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Александрия
1 : 0
03.08.2017
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Астра
0 : 0
27.07.2017
Александрия
Лига Европы, 2 раунд
Зиря
0 : 0
20.07.2017
Астра
Лига Европы, 2 раунд
Астра
3 : 1
13.07.2017
Зиря
Лига Европы, 1/16 финала
Генк
1 : 0
23.02.2017
Астра
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
Главный судья:
Алон Йефет
(Нетанья)
Стадион:
Марин Анастасовичи
Новости команд
Все
Астра
Виктория
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Астра» не сыграет с «Амкаром» по причине переноса даты матча
2017.06.24 10:54
2
Лига Европы. «Генк» и «Лион» вышли в следующий раунд
2017.02.24 01:07
Лига Европы. «Шахтер» на выезде переиграл «Сельту», «Лион» разгромил АЗ
2017.02.16 23:00
«Урал» подшутил над букмекерами, заподозрившими клуб в «договорняке»
2017.01.24 12:27
6
Товарищеский матч. «Урал» уступил «Астре»
2017.01.22 14:18
1
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+