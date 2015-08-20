Сергей Соколов - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Соколов
|Команда
|Смена
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|182
|Вес
|73
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Соколов
|Команда
|Смена
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|182
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Смена
|11
|2
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2015
|1' -85'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|3:1
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|02.10.2015
|1' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|1:1
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|29.09.2015
|1' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|1:1
|Чита (Чита)
|4'
|22.09.2015
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|0:0
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|19.09.2015
|Был в запасе
|Томь-2 (Томск)
|0:1
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|09.09.2015
|Был в запасе
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|2:1
|Динамо (Барнаул)
|02.09.2015
|1' -90'
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|2:3
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|27' 84'
|30.08.2015
|1' -90'
|Динамо (Барнаул)
|2:2
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|23.08.2015
|1' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|0:2
|Иртыш (Омск)
|20.08.2015
|1' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|2:1
|Томь-2 (Томск)
|14.08.2015
|1' -90'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|1:3
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|30.07.2015
|1' -9'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|5:2
|Якутия (Якутск)
|9'
|22.07.2015
|1' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|1:0
|Сахалин (Южно-Сахалинск)