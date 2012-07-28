|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|13
|3
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.2012
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|20.10.2012
|1' -89'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|04.10.2012
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|4:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|29.09.2012
|1' -67'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Рубин (мол) (Казань)
|37' 21'
|22.09.2012
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|15.09.2012
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Динамо (мол) (Москва)
|25'
|17.08.2012
|1' -85'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|11.08.2012
|1' -64'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|02.08.2012
|1' -88'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|5:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|28.07.2012
|1' -77'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|20.07.2012
|1' -67'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|64'