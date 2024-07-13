Милош Николич - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Милош
|Фамилия
|Николич
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 октября 1994 (30 лет)
|Рост
|198
|Имя
|Милош
|Фамилия
|Николич
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 октября 1994 (30 лет)
|Рост
|198
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.10.2024
|Был в запасе
|Астана
|3:0
|Шахтер
|Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
|28.09.2024
|85' - 90'
|Тобол
|1:0
|Шахтер
|Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
|22.09.2024
|Был в запасе
|Шахтер
|1:2
|Елимай
|Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.10.2024
|Был в запасе
|Астана (Астана)
|3:0
|Шахтер (Караганда)
|28.09.2024
|85' -90'
|Тобол (Костанай)
|1:0
|Шахтер (Караганда)
|22.09.2024
|Был в запасе
|Шахтер (Караганда)
|1:2
|Елимай (Семей)
|14.09.2024
|1' -90'
|Туран (Туркестан)
|2:1
|Шахтер (Караганда)
|29'
|01.09.2024
|74' -90'
|Шахтер (Караганда)
|0:0
|Женис (Астана)
|24.08.2024
|1' -90'
|Атырау (Атырау)
|1:0
|Шахтер (Караганда)
|18.08.2024
|1' -75'
|Шахтер (Караганда)
|2:3
|Ордабасы (Шымкент)
|13'
|13.07.2024
|Был в запасе
|Шахтер (Караганда)
|0:0
|Жетысу (Талдыкорган)