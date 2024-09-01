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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Шахтер Караганда - Женис
Шахтер Караганда - Женис: обзор матча 01 сентября 2024
Шахтер Караганда
01.09.2024, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Женис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер Караганда - Женис
Желтая карточка
А. Назымханов
90'
+4
Замена
А. Таттыбаев
️️️️
И. Ашортия
84'
76'
Замена
J. Oliveira
️️️️
Л. Будински
Замена
М. Николич
️️️️
Б. Савкив
74'
Замена
Е. Кыбырай
️️️️
Ф. Стаменкович
74'
71'
Замена
В. Прокопенко
️️️️
G. Pantsulaia
Замена
️️️️
М. Драченко
64'
Желтая карточка
М. Драченко
45'
+1
27'
Желтая карточка
К. Новак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Караганда
1
Егор Цуприков
ВР
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
15
Богдан Савкив
ПЗ
88
Рохер Каньяс
ОП
7
Максим Драченко
ЦП
80
Йован Илич
ЦП
7
Евгений Козлов
ЦФ
10
Имеда Ашортия
ЦФ
97
Милан Джокич
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
Женис
1
Темирлан Анарбеков
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
15
Крыстиан Новак
ЦЗ
5
Marin Belančić
ЦЗ
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
25
Матия Ром
ПЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
11
Bruno Silva
ЦП
14
G. Pantsulaia
ЦФ
19
Адилио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Шахтер Караганда
1
Андрей Шабанов
ВР
68
Александр Мигунов
ЦЗ
6
Милош Николич
ЦЗ
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
23
Руслан Туткышев
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
Женис
22
Мирослав Лобанцев
ВР
14
Саян Муканов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
60
João Oliveira
ЦП
17
Давид Есимбеков
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
6
Абай Жунусов
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
11
Артем Черединов
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
4-1-2-3
1
Цуприков
2
Рыжук
5
Стаменкович
66
Кампо
15
Савкив
88
Каньяс
7
Драченко
80
Илич
97
Джокич
10
Ашортия
7
Козлов
3-2-3-2
1
Анарбеков
15
Новак
5
5
Тевзадзе
25
Ром
12
Совет
32
Будински
5
Волков
11
19
Сантос
14
15
Савкив
6
Николич
6
Николич
15
Савкив
5
Стаменкович
14
Кыбырай
14
Кыбырай
5
Стаменкович
10
Ашортия
9
Таттыбаев
9
Таттыбаев
10
Ашортия
32
Будински
60
60
32
Будински
14
19
Прокопенко
19
Прокопенко
14
Остались в запасе
Шахтер Караганда
Женис
1
Андрей Шабанов
ВР
68
Александр Мигунов
ЦЗ
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
23
Руслан Туткышев
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
Главный тренер
Константин Емельянов
22
Мирослав Лобанцев
ВР
14
Саян Муканов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
17
Давид Есимбеков
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
6
Абай Жунусов
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
11
Артем Черединов
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Остались в запасе
1
Андрей Шабанов
ВР
68
Александр Мигунов
ЦЗ
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
23
Руслан Туткышев
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
14
Саян Муканов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
17
Давид Есимбеков
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
6
Абай Жунусов
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
11
Артем Черединов
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Статистика матча Шахтер Караганда - Женис
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Женис
0 : 0
10.10.2026
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