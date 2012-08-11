|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|10
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.12.2012
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|22.11.2012
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|17.11.2012
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|08.11.2012
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|01.11.2012
|1' -84'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|4:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|25.10.2012
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|20.10.2012
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|66'
|04.10.2012
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|4:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|29.09.2012
|67' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Рубин (мол) (Казань)
|11.08.2012
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)