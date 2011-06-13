|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|9
|-10
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2011
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Томь (мол) (Томск)
|27.10.2011
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|5:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|22.10.2011
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|30.09.2011
|1' -46'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|17.09.2011
|46' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|26.08.2011
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|19.08.2011
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|30.07.2011
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|23.07.2011
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:5
|Динамо (мол) (Москва)
|13.06.2011
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|13.03.2011
|70' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Спартак М (мол) (Москва)