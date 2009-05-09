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    Никита Антонов - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Никита
    Отчество Игоревич
    Фамилия Антонов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 января 1990 (33 года)
    Рост 188
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кр. Советов (мол) 15 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.08.2009 58' -90' Химки (мол) (Химки) 0:3 Кр. Советов (мол) (Самара)
    08.08.2009 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 2:1 Локомотив (мол) (Москва)
    01.08.2009 70' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    24.07.2009 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Раменское (Раменское )
    10.07.2009 46' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:0 Рубин (мол) (Казань)
    12.06.2009 89' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 1:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    29.05.2009 71' -84' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:2
    23.05.2009 46' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    16.05.2009 1' -46' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Академия Кубань (Краснодар)
    09.05.2009 1' -65' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 3:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    02.05.2009 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:3 ЦСКА (мол) (Москва)
    24.04.2009 1' -85' Динамо (мол) (Москва) 5:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    15'
    17.04.2009 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:3 Кр. Советов (мол) (Самара)
    09.04.2009 1' -85' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Химки (мол) (Химки)
    04.04.2009 1' -80' Локомотив (мол) (Москва) 2:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    45'
    20.03.2009 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:1 Амкар (мол) (Пермь)
    51'
    14.03.2009 1' -86' Томь (мол) (Томск) 2:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    36'
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