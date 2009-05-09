|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|15
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2009
|58' -90'
|Химки (мол) (Химки)
|0:3
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|08.08.2009
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|01.08.2009
|70' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|24.07.2009
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Раменское (Раменское )
|10.07.2009
|46' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)
|12.06.2009
|89' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|29.05.2009
|71' -84'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|23.05.2009
|46' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|16.05.2009
|1' -46'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|09.05.2009
|1' -65'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|02.05.2009
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:3
|ЦСКА (мол) (Москва)
|24.04.2009
|1' -85'
|Динамо (мол) (Москва)
|5:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|15'
|17.04.2009
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:3
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|09.04.2009
|1' -85'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Химки (мол) (Химки)
|04.04.2009
|1' -80'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|45'
|20.03.2009
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|51'
|14.03.2009
|1' -86'
|Томь (мол) (Томск)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|36'