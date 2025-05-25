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Беерсхот
Анас Хадж Мохамед
Статистика
€ 500 тыс
Анас Хадж Мохамед - статистика
Беерсхот
26 марта 2005 (21)
#21 | Нападающий
174 см
Тунис | Марокко
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2024/2025
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Парма
15
1
2
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
2 : 3
25.05.2025
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
0 : 0
18.05.2025
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Эмполи
2 : 1
10.05.2025
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
0 : 1
03.05.2025
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
2 : 2
28.04.2025
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Парма
1 : 0
23.04.2025
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
0 : 0
13.04.2025
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Парма
2 : 2
05.04.2025
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
0 : 0
31.03.2025
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Монца
1 : 1
15.03.2025
Парма
63' - 90'
72'
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
2 : 2
08.03.2025
Торино
55' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Удинезе
1 : 0
01.03.2025
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
2 : 0
22.02.2025
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Парма
0 : 1
16.02.2025
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
2 : 1
09.02.2025
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
1 : 3
31.01.2025
Лечче
1' - 46'
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
3 : 2
26.01.2025
Парма
70' - 90'
74'
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
1 : 1
19.01.2025
Венеция
86' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
1 : 0
12.01.2025
Парма
84' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
0 : 0
05.01.2025
Парма
65' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
5 : 0
22.12.2024
Парма
1' - 46'
Италия. Серия А, 16 тур
Парма
2 : 3
15.12.2024
Верона
8' - 77'
Италия. Серия А, 15 тур
Интер
3 : 1
06.12.2024
Парма
75' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
3 : 1
01.12.2024
Лацио
1' - 70'
53'
Италия. Серия А, 13 тур
Парма
1 : 3
23.11.2024
Аталанта
71' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Венеция
1 : 2
09.11.2024
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
0 : 1
04.11.2024
Дженоа
46' - 17'
41'
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 2
30.10.2024
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
1 : 1
27.10.2024
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
1 : 1
19.10.2024
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
0 : 0
06.10.2024
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
2 : 3
30.09.2024
Кальяри
78' - 90'
90'
Италия. Серия А, 5 тур
Лечче
2 : 2
21.09.2024
Парма
65' - 90'
90, 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Парма
2 : 3
16.09.2024
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Наполи
2 : 1
31.08.2024
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Парма
2 : 1
24.08.2024
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
1 : 1
17.08.2024
Фиорентина
Был в запасе
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