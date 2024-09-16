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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Удинезе
Парма - Удинезе: обзор матча 16 сентября 2024
Парма
16.09.2024, понедельник, 19:30
Италия. Серия А, 4 тур
2 : 3
Завершен
Удинезе
2'
Э. Дель Прато
43'
А. Бонни
49'
Л. Лукка
68'
Ф. Товен
77'
Ф. Товен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Парма - Удинезе
Замена
Д. Камара
️️️️
В. Михаила
88'
Замена
А. Эно
️️️️
Б. Балог
88'
87'
Желтая карточка
К. Дэвис
85'
Замена
Бреннер
️️️️
Ф. Товен
84'
Желтая карточка
К. Эхизибуе
77'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Товен
Вторая желтая
М. Кейта
73'
Замена
П. Альмквист
️️️️
Д. Ман
70'
Замена
Эрнани
️️️️
С. Сом
70'
68'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Товен
Пас отдал
К. Дэвис
66'
Замена
К. Дэвис
️️️️
Л. Лукка
66'
Замена
О. Саррага
️️️️
З. Ловрич
Желтая карточка
М. Кейта
62'
Замена
М. Кейта
️️️️
М. Кансельери
55'
49'
ГОЛ! 2:1!
Л. Лукка
Пас отдал
А. Камара
46'
Замена
К. Кабаселе
️️️️
Л. Джаннетти
46'
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
М. Пайеро
ГОЛ! 2:0!
А. Бонни
Пас отдал
Д. Ман
43'
38'
Желтая карточка
Л. Джаннетти
ГОЛ! 1:0!
Э. Дель Прато
Пас отдал
В. Михаила
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
1
Леандро Чичисола
ВР
40
Ботонд Балог
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
15
Энрико Дель Прато
(К)
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
10
Адриан Бернабе
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
22
Мартин Пайеро
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
10
Флориан Товен
(К)
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Парма
60
Manuel Moretta
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ОП
18
Антуан Эно
ЦП
23
Эрнани
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Удинезе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
33
Джордан Земура
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
14
Артюр Атта
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
70
Руй Модешту
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Чичисола
26
Кулибали
40
Балог
3
Циркати
15
Дель Прато
19
Сом
10
Бернабе
7
Михаила
27
Ман
22
Кансельери
14
Бонни
3-3-2-1-1
40
Окойе
17
Джаннетти
31
Кристенсен
15
Бийол
3
Эхизибуе
8
Карлстрем
11
Камара
22
Пайеро
4
Ловрич
10
Товен
20
Лукка
22
Кансельери
16
Кейта
16
Кейта
22
Кансельери
40
Балог
18
Эно
18
Эно
40
Балог
19
Сом
23
Эрнани
23
Эрнани
19
Сом
7
Михаила
3
Камара
3
Камара
7
Михаила
27
Ман
11
Альмквист
11
Альмквист
27
Ман
17
Джаннетти
27
Кабаселе
27
Кабаселе
17
Джаннетти
22
Пайеро
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
22
Пайеро
4
Ловрич
6
Саррага
6
Саррага
4
Ловрич
20
Лукка
9
Дэвис
9
Дэвис
20
Лукка
10
Товен
20
Бреннер
20
Бреннер
10
Товен
Остались в запасе
Парма
Удинезе
60
Manuel Moretta
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
33
Джордан Земура
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
14
Артюр Атта
ОП
70
Руй Модешту
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
60
Manuel Moretta
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
33
Джордан Земура
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
14
Артюр Атта
ОП
70
Руй Модешту
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Парма - Удинезе
1
1
3
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
8
18
Офсайды
2
4
Количество передач
423
453
Сейвы
4
1
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.83
2.66
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
- : -
06.12.2026
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
3 : 0
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Розарио Абиссо
(Палермо)
Стадион:
Эннио Тардини
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