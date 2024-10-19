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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Комо - Парма
Комо - Парма: обзор матча 19 октября 2024
Комо
19.10.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 1
Завершен
Парма
45'
Н. Пас
20'
А. Бонни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Комо - Парма
Замена
А. Габриеллони
️️️️
С. Роберто
85'
Замена
Э. Гольданига
️️️️
А. Доссена
85'
78'
Замена
Д. Камара
️️️️
Эрнани
Замена
Л. Да Кунья
️️️️
А. Фадера
77'
71'
Замена
М. Кейта
️️️️
С. Сом
71'
Замена
Г. Шарпантье
️️️️
А. Бонни
67'
Желтая карточка
В. Михаила
Замена
Л. Маццителли
️️️️
Г. Стрефецца
63'
Замена
М. Сала
️️️️
А. Морено
63'
Желтая карточка
С. Роберто
59'
56'
Замена
В. Михаила
️️️️
П. Альмквист
56'
Замена
Д. Ман
️️️️
М. Кансельери
ГОЛ! 1:1!
Н. Пас
Пас отдал
А. Фадера
45'
31'
Желтая карточка
С. Сом
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Бонни
Пас отдал
Эрнани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
25
Эмиль Аудеро
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
5
Максимо Перроне
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
10
Патрик Кутроне
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К)
ПЗ
19
Симон Сом
ОП
18
Антуан Эно
ЦП
10
Адриан Бернабе
ЦП
23
Эрнани
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Комо
25
Пепе Рейна
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
17
Али Джасим
ПВ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Парма
1
Леандро Чичисола
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
16
Мандела Кейта
ОП
3
Дрисса Камара
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
9
Габриэль Шарпантье
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Аудеро
5
Морено
13
Доссена
2
Кемпф
20
ван дер Бремпт
5
Перроне
6
Роберто
10
Пас
39
Фадера
7
Стрефецца
10
Кутроне
3-1-3-1-2
1
Сузуки
15
Дель Прато
40
Балог
14
Валери
19
Сом
18
Эно
10
Бернабе
23
Эрнани
22
Кансельери
14
Бонни
11
Альмквист
5
Морено
3
Сала
3
Сала
5
Морено
13
Доссена
18
Гольданига
18
Гольданига
13
Доссена
7
Стрефецца
36
Маццителли
36
Маццителли
7
Стрефецца
6
Роберто
99
Габриеллони
99
Габриеллони
6
Роберто
39
Фадера
7
Да Кунья
7
Да Кунья
39
Фадера
19
Сом
16
Кейта
16
Кейта
19
Сом
23
Эрнани
3
Камара
3
Камара
23
Эрнани
11
Альмквист
7
Михаила
7
Михаила
11
Альмквист
22
Кансельери
27
Ман
27
Ман
22
Кансельери
14
Бонни
9
Шарпантье
9
Шарпантье
14
Бонни
Остались в запасе
Комо
Парма
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фелипе Джек
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
17
Али Джасим
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
1
Леандро Чичисола
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фелипе Джек
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
17
Али Джасим
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Комо - Парма
1
2
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
14
10
Офсайды
7
2
Количество передач
578
363
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
1.35
0.51
Матчи команд
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Парма
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
- : -
06.12.2026
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
3 : 0
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Джузеппе Синигалья
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