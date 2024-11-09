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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Венеция - Парма
Венеция - Парма: обзор матча 09 ноября 2024
Венеция
09.11.2024, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 2
Завершен
Парма
5'
Х. Николусси Кавилья
17'
Э. Валери
68'
А. Бонни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Венеция - Парма
90'
Желтая карточка
Г. Шарпантье
Замена
К. Гюткьяер
️️️️
Р. Хапс
85'
Желтая карточка
М. Андерсен
84'
Замена
Ф. Карбони
️️️️
А. Кандела
84'
Замена
Д. Йебоа
️️️️
Х. Николусси Кавилья
73'
73'
Замена
В. Кулибали
️️️️
Д. Ман
68'
ГОЛ! 1:2!
А. Бонни
65'
Замена
А. Бонни
️️️️
В. Михаила
65'
Замена
Б. Балог
️️️️
Д. Леони
65'
Замена
Н. Эстевес
️️️️
М. Кейта
Замена
М. Андерсен
️️️️
А. Дункан
64'
50'
Желтая карточка
М. Кансельери
Замена
Ф. Дзампано
️️️️
М. Эгилл Эллертссон
46'
46'
Замена
Г. Шарпантье
️️️️
А. Бенедичак
17'
ГОЛ! 1:1!
Э. Валери
Пас отдал
Д. Ман
ГОЛ! 1:0!
Х. Николусси Кавилья
Пас отдал
Г. Ористанио
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
1
Филип Станкович
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
21
Джей Идзес
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
77
Исса Думбия
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
20
Йоэль Похьянпало
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К)
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
16
Мандела Кейта
ОП
19
Симон Сом
ОП
18
Антуан Эно
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Венеция
66
Йессе Йоронен
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
33
Марин Шверко
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
89
Домен Чрнигой
ПП
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
Парма
1
Леандро Чичисола
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
40
Ботонд Балог
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
24
Науэль Эстевес
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
9
Габриэль Шарпантье
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
4-4-1-1
1
Станкович
5
Хапс
21
Идзес
30
Свобода
27
Кандела
77
Эллертссон
77
Думбия
6
Бусио
32
Дункан
11
Ористанио
20
Похьянпало
3-2-1-3-1
1
Сузуки
15
Дель Прато
15
Леони
14
Валери
16
Кейта
19
Сом
18
Эно
22
Кансельери
27
Ман
7
Михаила
9
Бенедичак
77
Эллертссон
7
Дзампано
7
Дзампано
77
Эллертссон
41
Кавилья
41
Кавилья
32
Дункан
8
Андерсен
8
Андерсен
32
Дункан
Кавилья
10
Йебоа
10
Йебоа
Кавилья
27
Кандела
29
Карбони
29
Карбони
27
Кандела
5
Хапс
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
5
Хапс
15
Леони
40
Балог
40
Балог
15
Леони
27
Ман
26
Кулибали
26
Кулибали
27
Ман
16
Кейта
24
Эстевес
24
Эстевес
16
Кейта
7
Михаила
14
Бонни
14
Бонни
7
Михаила
9
Бенедичак
9
Шарпантье
9
Шарпантье
9
Бенедичак
Остались в запасе
Венеция
Парма
66
Йессе Йоронен
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
33
Марин Шверко
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
88
Саад Эль-Хаддад
АП
89
Домен Чрнигой
ПП
9
Антонио Раймондо
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
1
Леандро Чичисола
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
3
Дрисса Камара
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Остались в запасе
66
Йессе Йоронен
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
33
Марин Шверко
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
20
Ричи Саградо
ПЗ
88
Саад Эль-Хаддад
АП
89
Домен Чрнигой
ПП
9
Антонио Раймондо
ЦФ
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
3
Дрисса Камара
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Венеция - Парма
1
2
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
9
10
Офсайды
5
1
Количество передач
575
287
Сейвы
1
5
Точность передач %
86
72
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.89
1.06
Матчи команд
Венеция
Италия. Серия А, 14 тур
Венеция
- : -
07.12.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Парма
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
- : -
06.12.2026
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
3 : 0
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Киффи
(Падуя)
Стадион:
Пьерлуиджи Пенцо
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