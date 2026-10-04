Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Нигерия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Николай Веретенников - статистика

Искра
22 октября 2004 (21)
#25 | Нападающий
195 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Луки-Энергия
2 : 1
04.10.2026
Искра
1' - 84'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Искра
3 : 1
26.09.2026
Звезда
1' - 89'
80'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Торпедо Вл
0 : 1
20.09.2026
Искра
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Динамо Вг
2 : 3
06.09.2026
Искра
71' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Искра
20
1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Луки-Энергия
2 : 1
04.10.2026
Искра
1' - 84'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Искра
3 : 1
26.09.2026
Звезда
1' - 89'
80'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Торпедо Вл
0 : 1
20.09.2026
Искра
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Динамо Вг
2 : 3
06.09.2026
Искра
71' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Искра
1 : 1
29.08.2026
Балтика-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Енисей-М
4 : 0
23.08.2026
Искра
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Искра
0 : 3
15.08.2026
Чертаново
1' - 71'
53'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Космос
1 : 0
08.08.2026
Искра
1' - 60'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Искра
1 : 1
01.08.2026
Динамо СПб
1' - 84'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
2 : 1
26.07.2026
Искра
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
68' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Искра
1 : 1
13.06.2026
Луки-Энергия
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Звезда
1 : 1
06.06.2026
Искра
46' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Искра
0 : 1
30.05.2026
Торпедо Вл
1' - 60'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Иркутск
2 : 1
24.05.2026
Искра
1' - 80'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Искра
2 : 1
16.05.2026
Динамо Вг
1' - 90'
17'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Балтика-2
4 : 1
10.05.2026
Искра
1' - 76'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Искра
2 : 0
02.05.2026
Енисей-М
1' - 73'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Чертаново
3 : 0
26.04.2026
Искра
1' - 60'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Динамо СПб
3 : 0
11.04.2026
Искра
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Искра
1 : 2
04.04.2026
Череповец
Был в запасе
Главные новости
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: поздравляем лучших!
Вагнер Лав определил лучшего российского нападающего, против которого играл
09:05
Агент рассказал об интересе дортмундской «Боруссии» к Тюкавину
08:59
Тренера Португалии обвинили в том, что он подстроил уход Роналду из сборной
08:29
Миранчук – о сборной: «Нынешнее поколение очень жалко, обидно за пацанов»
08:19
Барко едва не ушел в «Зенит», ЦСКА хочет игрока «Спартака», предложение Дзюбе от Юрана и другие новости
02:00
Хойлунд объяснил, зачем толкнул 72-летнего Жезуша после поражения от Португалии
01:35
1
Определено самое слабое звено в составе «Краснодара» перед матчем с «Зенитом»
01:24
3
«Я обалдел»: Кержакова шокировала зарплата тренера в клубе РПЛ
01:00
3
«Ты можешь только обделаться»: Григорян выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
00:51
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+