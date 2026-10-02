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Вторая Лига Б группа 2
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Тверь
Павел Банщиков
Статистика
Павел Банщиков - статистика
Тверь
27 июля 2007 (19)
#5 | Защитник
177 см
Россия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
67' - 90'
71'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Тверь
2 : 0
13.09.2026
Динамо Вг
89' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2026
Россия. Кубок 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тверь
14
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
67' - 90'
71'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Тверь
2 : 0
13.09.2026
Динамо Вг
89' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Балтика-2
1 : 1
05.09.2026
Тверь
84' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Тверь
1 : 1
30.08.2026
Енисей-М
1' - 46'
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Чертаново
4 : 0
23.08.2026
Тверь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Тверь
1 : 0
16.08.2026
Космос
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Динамо СПб
3 : 2
08.08.2026
Тверь
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Тверь
5 : 0
02.08.2026
Череповец
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
1' - 47'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
45' - 90'
72'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Луки-Энергия
2 : 1
21.06.2026
Тверь
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Тверь
1 : 2
14.06.2026
Звезда
84' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Торпедо Вл
2 : 0
07.06.2026
Тверь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Тверь
3 : 2
31.05.2026
Иркутск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Динамо Вг
2 : 1
24.05.2026
Тверь
1' - 62'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Спартак-2
2 : 1
21.05.2026
Тверь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Тверь
0 : 1
17.05.2026
Балтика-2
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Енисей-М
1 : 1
10.05.2026
Тверь
1' - 58'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Тверь
0 : 2
03.05.2026
Чертаново
1' - 62'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Космос
0 : 2
26.04.2026
Тверь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Череповец
3 : 0
12.04.2026
Тверь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Тверь
4 : 3
05.04.2026
Спартак-2
Был в запасе
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