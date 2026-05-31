Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2026 Бразилия. Серия А 2025 Кубок Америки 2024 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Бразилия. Серия А 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Кубок Америки 2019 Лига Европы 2019/2020 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Кубок Америки 2016 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Кубок Америки 2015 Италия. Серия А 2014/2015 Германия. Бундеслига 2013/2014 Германия. Бундеслига 2012/2013 Германия. Бундеслига 2011/2012 Кубок Америки 2011 Германия. Бундеслига 2010/2011 Германия. Бундеслига 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Германия. Бундеслига 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009