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Бразилия. Серия А
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Сантос
Томас Ринкон
Статистика
€ 100 тыс
Томас Ринкон - статистика
Сантос
13 января 1988 (38), Сан-Кристобаль
#8 | Полузащитник
175 см | 71 кг
Венесуэла
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Команда
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Сантос
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сантос
3 : 1
31.05.2026
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Гремио
3 : 2
24.05.2026
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Баия
2 : 2
26.04.2026
Сантос
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Фламенго
3 : 1
05.04.2026
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Сантос
2 : 0
03.04.2026
Ремо
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Крузейро
0 : 0
22.03.2026
Сантос
81' - 90'
84'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
13.02.2026
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сантос
1 : 1
05.02.2026
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Шапекоэнсе
4 : 2
29.01.2026
Сантос
Был в запасе
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