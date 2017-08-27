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Илья Гаврилов
Статистика
Илья Гаврилов - статистика
Завершил карьеру
26 сентября 1988 (37)
#35 | Вратарь
190 см | 86 кг
Беларусь | Россия
Статистика
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ротор
4
-7
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 10 тур
Ротор
0 : 1
27.08.2017
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Спартак-2
2 : 2
20.08.2017
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Тамбов
2 : 1
13.08.2017
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Оренбург
2 : 2
09.08.2017
Ротор
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Ротор
1 : 2
05.08.2017
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Тюмень
1 : 1
30.07.2017
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сочи
0 : 3
26.07.2017
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Шинник
3 : 1
22.07.2017
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Ротор
1 : 2
15.07.2017
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Химки
3 : 0
08.07.2017
Ротор
1' - 90'
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