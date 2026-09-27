Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Данила Савельев - статистика

Крылья Советов-2
28 января 2008 (18)
#59 | Полузащитник
168 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Крылья Советов-2
0 : 1
27.09.2026
Химик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Крылья Советов-2
1 : 2
20.09.2026
Динамо Брл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Акрон-2
2 : 0
13.09.2026
Крылья Советов-2
66' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Крылья Советов-2
0 : 1
06.09.2026
Победа
1' - 77'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Крылья Советов-2
18
0
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Крылья Советов-2
0 : 1
27.09.2026
Химик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Крылья Советов-2
1 : 2
20.09.2026
Динамо Брл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Акрон-2
2 : 0
13.09.2026
Крылья Советов-2
66' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Крылья Советов-2
0 : 1
06.09.2026
Победа
1' - 77'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 21 тур
Акрон-2
4 : 0
16.08.2026
Крылья Советов-2
1' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 20 тур
КДВ
1 : 0
09.08.2026
Крылья Советов-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 19 тур
Крылья Советов-2
1 : 1
02.08.2026
Победа
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 18 тур
Оренбург-2
0 : 0
27.07.2026
Крылья Советов-2
1' - 90'
83'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
2 : 2
12.07.2026
Урал-2
66' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Крылья Советов-2
0 : 2
21.06.2026
Химик
1' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Динамо Брл
1 : 1
14.06.2026
Крылья Советов-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 11 тур
Крылья Советов-2
2 : 1
07.06.2026
Акрон-2
1' - 90'
24'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Крылья Советов-2
2 : 1
31.05.2026
КДВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Победа
1 : 0
24.05.2026
Крылья Советов-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Урал-2
1 : 1
10.05.2026
Крылья Советов-2
87' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Крылья Советов-2
0 : 1
03.05.2026
Рубин-2
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Крылья Советов-2
2 : 0
05.04.2026
Ижевск
1' - 90'
Главные новости
ВидеоКарпин – об игроке сборной России: «С метра забить не может, но хотя бы пенальти забил»
13:35
В сборной России Дзюбу сравнили с Криштиану Роналду
13:22
ЦСКА хочет купить игрока основы «Спартака»
13:03
2
Молодой игрок «Зенита» рассказал, как Глушенков заставил его пить алкоголь
12:59
1
Дуран – о зарплате в «Зените»: «Чем больше, тем лучше»
12:52
2
Сафонов: «В России будет молодежь, которая с детства за «ПСЖ»
12:29
Тренер Португалии: «Роналду не может закончить карьеру в сборной со слезами»
12:14
1
Появилась информация о приглашении Роналду в сборную Португалии в ноябре
11:37
2
Мостовой рассказал, как прятался от армии в Тарасовке
11:25
16
Ромуло оценил влияние багажа Аленичева на последнее чемпионство «Спартака»
10:52
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+