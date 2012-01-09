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Хесус Датоло
Статистика
Хесус Датоло - статистика
Завершил карьеру
19 мая 1984 (42)
#23 | Полузащитник
177 см | 72 кг
Аргентина | Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эспаньол
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 18 тур
Эспаньол
1 : 1
09.01.2012
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Спортинг
1 : 2
17.12.2011
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Эспаньол
4 : 2
12.12.2011
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
2 : 1
04.12.2011
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
20.11.2011
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
06.11.2011
Вильярреал
1' - 59'
Испания. Примера, 11 тур
Малага
2 : 1
31.10.2011
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Эспаньол
1 : 0
27.10.2011
Бетис
57' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Расинг
0 : 1
22.10.2011
Эспаньол
57' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Райо Вальекано
0 : 1
16.10.2011
Эспаньол
89' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
0 : 4
02.10.2011
Реал
69' - 90'
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