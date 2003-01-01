Введите ваш ник на сайте
Саид Сахархизан
Новости
€ 1 млн
Саид Сахархизан - новости
Эстегляль
26 июня 2003 (22)
#10 | Нападающий
180 см
Иран
Статистика
Новости
«Оренбург» продал иранского нападающего вдвое дороже, чем купил
8 августа
2
Видео
Сахархизан из «Оренбурга» извинился перед игроком «Пари НН» за фол на красную
5 апреля
4
Клуб РПЛ могут покинуть четыре легионера
23 марта
