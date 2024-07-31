Саид Сахархизан - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Саид
|Фамилия
|Сахархизан
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 июня 2003 (21 год)
|Рост
|180
|Имя
|Саид
|Фамилия
|Сахархизан
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 июня 2003 (21 год)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.11.2024
|1' - 90'
|Динамо Мх
|2:1
|Оренбург
|Россия. Премьер-лига, 15 тур
|15' 75'
|03.11.2024
|1' - 60'
|Краснодар
|4:0
|Оренбург
|Россия. Премьер-лига, 14 тур
|27.10.2024
|1' - 64'
|Оренбург
|1:2
|Рубин
|Россия. Премьер-лига, 13 тур
|27'
|23.10.2024
|Был в запасе
|Оренбург
|2:0
|Химки
|Россия. Кубок, 6 тур
|20.10.2024
|1' - 89'
|Оренбург
|2:2
|Крылья Советов
|Россия. Премьер-лига, 12 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.10.2024
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|2:0
|Химки (Химки)
|01.10.2024
|63' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:1
|Оренбург (Оренбург)
|66'
|28.08.2024
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|0:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|13.08.2024
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|2:3
|Локомотив (Москва)
|31.07.2024
|1' -61'
|Химки (Химки)
|1:0
|Оренбург (Оренбург)