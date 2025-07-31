Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Омар Минатулаев - статистика

Оренбург
4 января 2006 (19)
#63 | Полузащитник
180 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. Кубок, 1 тур
Рубин
2 : 0
31.07.2025
Оренбург
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оренбург (мол)
19
3
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 10 тур
Оренбург (мол)
0 : 1
08.11.2024
Рубин (мол)
1' - 84'
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
1' - 84'
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
25.10.2024
Кр. Советов (мол)
1' - 62'
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
1' - 57'
Россия. МФЛ, 6 тур
Оренбург (мол)
2 : 0
04.10.2024
Балтика (мол)
58' - 90'
Россия. МФЛ, 5 тур
Рубин (мол)
3 : 1
27.09.2024
Оренбург (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 4 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
20.09.2024
Строгино (мол)
81' - 90'
Россия. МФЛ, 3 тур
Кр. Советов (мол)
6 : 3
13.09.2024
Оренбург (мол)
1' - 84'
19'
Россия. МФЛ, 2 тур
Оренбург (мол)
3 : 2
30.08.2024
Мастер-Сатурн
1' - 88'
10'
Россия. МФЛ, 1 тур
Балтика (мол)
1 : 3
23.08.2024
Оренбург (мол)
1' - 83'
Россия. МФЛ, 17 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
02.08.2024
Оренбург (мол)
1' - 90'
86'
Россия. МФЛ, 16 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
26.07.2024
Урал (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 15 тур
Ахмат (мол)
2 : 1
19.07.2024
Оренбург (мол)
1' - 90'
66'
Россия. МФЛ, 14 тур
Оренбург (мол)
2 : 2
12.07.2024
Пари НН (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 13 тур
Динамо (мол)
3 : 2
05.07.2024
Оренбург (мол)
1' - 69'
Россия. МФЛ, 12 тур
Оренбург (мол)
1 : 2
28.06.2024
Чертаново (мол)
1' - 88'
Россия. МФЛ, 11 тур
Факел (мол)
1 : 1
21.06.2024
Оренбург (мол)
1' - 77'
22'
74'
Россия. МФЛ, 10 тур
Оренбург (мол)
0 : 1
17.05.2024
Ростов (мол)
1' - 85'
17'
Россия. МФЛ, 9 тур
Оренбург (мол)
0 : 5
10.05.2024
ЦСКА (мол)
1' - 65'
Россия. МФЛ, 8 тур
Зенит (мол)
2 : 1
03.05.2024
Оренбург (мол)
1' - 81'
Главные новости
Кордоба поговорил со Сперцяном на тему возможного трансфера
12:00
В «Акроне» после слов Дзюбы сказали, сколько игроков пополнит команду
11:31
1
Сперцян: «У меня нет страха, что не получится попробовать себя в Европе»
10:36
2
Кордоба отреагировал на критику в свой адрес
10:18
2
«Марсель» не станет покупать вингера «Спартака»
10:05
4
Реакция гендиректора «Акрона» на обращение Дзюбы
09:45
1
Игрок «Локомотива» может перейти в «Крылья Советов»
09:31
1
Сперцян сказал, готов ли провести в «Краснодаре» всю карьеру
09:12
1
«Спартак» готовит запасные варианты на случай провала сделки по Эль-Каруани
09:05
3
ФотоМбаппе спас Винисиуса от удаления, закрыв ему рот ладонью
08:47
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 