Главная
Россия. РПЛ
Команды
Оренбург
Омар Минатулаев
Статистика
Омар Минатулаев - статистика
Оренбург
4 января 2006 (19)
#63 | Полузащитник
180 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. Кубок, 1 тур
Рубин
2 : 0
31.07.2025
Оренбург
1' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. МФЛ 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оренбург (мол)
19
3
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 10 тур
Оренбург (мол)
0 : 1
08.11.2024
Рубин (мол)
1' - 84'
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
1' - 84'
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
25.10.2024
Кр. Советов (мол)
1' - 62'
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
1' - 57'
Россия. МФЛ, 6 тур
Оренбург (мол)
2 : 0
04.10.2024
Балтика (мол)
58' - 90'
Россия. МФЛ, 5 тур
Рубин (мол)
3 : 1
27.09.2024
Оренбург (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 4 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
20.09.2024
Строгино (мол)
81' - 90'
Россия. МФЛ, 3 тур
Кр. Советов (мол)
6 : 3
13.09.2024
Оренбург (мол)
1' - 84'
19'
Россия. МФЛ, 2 тур
Оренбург (мол)
3 : 2
30.08.2024
Мастер-Сатурн
1' - 88'
10'
Россия. МФЛ, 1 тур
Балтика (мол)
1 : 3
23.08.2024
Оренбург (мол)
1' - 83'
Россия. МФЛ, 17 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
02.08.2024
Оренбург (мол)
1' - 90'
86'
Россия. МФЛ, 16 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
26.07.2024
Урал (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 15 тур
Ахмат (мол)
2 : 1
19.07.2024
Оренбург (мол)
1' - 90'
66'
Россия. МФЛ, 14 тур
Оренбург (мол)
2 : 2
12.07.2024
Пари НН (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 13 тур
Динамо (мол)
3 : 2
05.07.2024
Оренбург (мол)
1' - 69'
Россия. МФЛ, 12 тур
Оренбург (мол)
1 : 2
28.06.2024
Чертаново (мол)
1' - 88'
Россия. МФЛ, 11 тур
Факел (мол)
1 : 1
21.06.2024
Оренбург (мол)
1' - 77'
22'
74'
Россия. МФЛ, 10 тур
Оренбург (мол)
0 : 1
17.05.2024
Ростов (мол)
1' - 85'
17'
Россия. МФЛ, 9 тур
Оренбург (мол)
0 : 5
10.05.2024
ЦСКА (мол)
1' - 65'
Россия. МФЛ, 8 тур
Зенит (мол)
2 : 1
03.05.2024
Оренбург (мол)
1' - 81'
