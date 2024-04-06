Тимофей Рожков - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Тимофей
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Рожков
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Курск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 февраля 2007 (17 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Тимофей
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Рожков
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Курск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 февраля 2007 (17 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.04.2024
|80' - 90'
|Звезда
|0:3
|Динамо-2
|Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Звезда
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.04.2024
|80' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|0:3
|Динамо-2 (Москва)