Степан Фролов - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Степан
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Фролов
|Команда
|Торпедо Вл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Владимир
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 июля 2006 (17 лет)
|Рост
|193
|Имя
|Степан
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Фролов
|Команда
|Торпедо Вл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Владимир
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 июля 2006 (17 лет)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.04.2024
|78' - 101'
|Знамя Труда
|0:5
|Торпедо Вл
|Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
|81'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо Вл
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.04.2024
|78' -101'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:5
|Торпедо Вл (Владимир)
|81'