Матвей Смирнов - статистика
#41 | Защитник
|Имя
|Матвей
|Отчество
|Захарович
|Фамилия
|Смирнов
|Команда
|Новосибирск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 апреля 2002 (22 года)
|Рост
|177
|Имя
|Матвей
|Отчество
|Захарович
|Фамилия
|Смирнов
|Команда
|Новосибирск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 апреля 2002 (22 года)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|24.04.2024
|Был в запасе
|Новосибирск
|1:1
|Родина-2
|Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
|20.04.2024
|Был в запасе
|Новосибирск
|2:0
|Ротор
|Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур