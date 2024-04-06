Андрей Пархоменко - статистика
#88 | Защитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Пархоменко
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 ноября 2003 (20 лет)
|Рост
|194
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Пархоменко
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 ноября 2003 (20 лет)
|Рост
|194
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.04.2024
|1' - 66'
|Знамя Труда
|0:5
|Торпедо Вл
|Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
|66'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Знамя Труда
|1
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.04.2024
|1' -66'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:5
|Торпедо Вл (Владимир)
|66'