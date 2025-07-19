Введите ваш ник на сайте
Михаил Пыхчеев - трансферы

Оренбург
1 июля 2006 (19), Сергиев Посад
#80 | Полузащитник
185 см
Россия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
19.07.25 / -
Спартак-2
Оренбург-2
Свободный агент
06.03.25 / 05.07.25
Спартак-2
Космос
Аренда
01.01.25 / 19.07.25
Спартак-2
Спартак-2
?
01.01.24 / 01.01.25
Академия Спартак
Спартак-2
?
