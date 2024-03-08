Рафаэль Арзуманян - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Рафаэль
|Отчество
|Степанович
|Фамилия
|Арзуманян
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 февраля 2006 (18 лет)
|Имя
|Рафаэль
|Отчество
|Степанович
|Фамилия
|Арзуманян
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 февраля 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|84' - 90'
|Зенит (мол)
|3:1
|Пари НН (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|80' - 90'
|Пари НН (мол)
|1:1
|Урал (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|Был в запасе
|Пари НН (мол)
|1:2
|Оренбург (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН (мол)
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|84' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|19.04.2024
|80' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|12.04.2024
|Был в запасе
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|15.03.2024
|62' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|8:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|87'
|08.03.2024
|79' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)