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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Нижний Новгород (мол)
Кр. Советов (мол) - Нижний Новгород (мол): обзор матча 01 ноября 2024
Кр. Советов (мол)
01.11.2024, пятница, 13:00
Россия. МФЛ, группа B, 9 тур
6 : 0
Завершен
Нижний Новгород (мол)
14'
Е. Борисов
29'
Д. Базыгин
40'
Д. Черкасов
58'
Д. Базыгин
68'
Д. Ошевнев
88'
Ф. Бодров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кр. Советов (мол) - Нижний Новгород (мол)
ГОЛ! 6:0!
Ф. Бодров
88'
Замена
Н. Дегтярев
️️️️
М. Уразаев
85'
Замена
В. Рябцев
️️️️
С. Политов
84'
Замена
А. Грищенко
️️️️
А. Радаев
76'
73'
Замена
Е. Груздев
️️️️
Р. Осин
73'
Замена
Н. Поляков
️️️️
Д. Заботкин
Замена
Е. Осипов
️️️️
М. Недоспасов
73'
Замена
П. Масюк
️️️️
И. Морозов
73'
ГОЛ! 5:0!
Д. Ошевнев
68'
Замена
Ф. Бодров
️️️️
Е. Борисов
67'
Замена
Д. Ошевнев
️️️️
А. Сорокин
67'
Желтая карточка
С. Политов
62'
59'
Замена
Р. Арзуманян
️️️️
М. Малоземов
ГОЛ! 4:0!
Д. Базыгин
58'
46'
Замена
И. Сухов
️️️️
Р. Биджилов
46'
Замена
Д. Трифанов
️️️️
И. Бреславцев
46'
Замена
К. Мелентьев
️️️️
Е. Алексеев
44'
Желтая карточка
Р. Осин
ГОЛ! 3:0!
Д. Черкасов
40'
38'
Желтая карточка
И. Бреславцев
34'
Замена
М. Серов
️️️️
С. Голубев
ГОЛ! 2:0!
Д. Базыгин
29'
ГОЛ! 1:0!
Е. Борисов
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
71
Михаил Недоспасов
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
56
Артем Радаев
ПЗ
7
Иван Бобер
ЛП
93
Максим Уразаев
ЦП
79
Артём Сорокин
ЦП
83
Дмитрий Черкасов
АП
67
Денис Базыгин
АП
91
Иван Морозов
АП
21
Егор Борисов
ПВ
84
Станислав Политов
ЦФ
Нижний Новгород (мол)
51
Егор Алексеев
ВР
30
Никита Медведев
ВР
20
Александр Аржанов
ЦЗ
71
Арсений Ефремов
ЦЗ
38
Степан Голубев
ЦЗ
6
Дмитрий Заботкин
ЦП
11
Иван Бреславцев
ЦП
17
Михаил Малоземов
АП
7
Денис Чупрунов
ЦФ
19
Расул Биджилов
ЦФ
9
Роман Осин
ЦФ
Главный тренер
Александр Вингарт
Кр. Советов (мол)
16
Арсений Осадчий
ВР
99
Евгений Осипов
ВР
86
Самид Самедов
ЛЗ
90
Никита Дегтярев
ЦЗ
75
Дмитрий Филиппов
ЦЗ
87
Петр Масюк
ЦП
49
Владислав Рябцев
ЦП
54
Денис Ошевнев
АП
62
Артем Грищенко
ПВ
97
Филипп Бодров
ЦФ
94
Амир Хаматдинов
ЦФ
78
Денис Маликов
ЦФ
Нижний Новгород (мол)
35
Константин Мелентьев
ВР
52
Максим Серов
ПЗ
10
Егор Груздев
ЦП
15
Илья Сухов
ЦП
11
Рафаэль Арзуманян
ЦФ
14
Даниил Трифанов
ЦФ
10
Никита Поляков
ЦФ
2-3-3-2
71
Недоспасов
33
Лысов
56
Радаев
7
Бобер
79
Сорокин
93
Уразаев
67
Базыгин
91
Морозов
21
Борисов
84
Политов
83
Черкасов
3-2-1-3
51
Алексеев
20
Аржанов
71
Ефремов
38
Голубев
6
Заботкин
11
Бреславцев
17
Малоземов
9
Осин
19
Биджилов
7
Чупрунов
56
Радаев
62
Грищенко
62
Грищенко
56
Радаев
21
Борисов
97
Бодров
97
Бодров
21
Борисов
79
Сорокин
54
Ошевнев
54
Ошевнев
79
Сорокин
91
Морозов
87
Масюк
87
Масюк
91
Морозов
93
Уразаев
90
Дегтярев
90
Дегтярев
93
Уразаев
71
Недоспасов
99
Осипов
99
Осипов
71
Недоспасов
84
Политов
49
Рябцев
49
Рябцев
84
Политов
51
Алексеев
35
Мелентьев
35
Мелентьев
51
Алексеев
38
Голубев
52
Серов
52
Серов
38
Голубев
9
Осин
10
Груздев
10
Груздев
9
Осин
19
Биджилов
15
Сухов
15
Сухов
19
Биджилов
17
Малоземов
11
Арзуманян
11
Арзуманян
17
Малоземов
11
Бреславцев
14
Трифанов
14
Трифанов
11
Бреславцев
6
Заботкин
10
Поляков
10
Поляков
6
Заботкин
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Нижний Новгород (мол)
94
Амир Хаматдинов
ЦФ
78
Денис Маликов
ЦФ
86
Самид Самедов
ЛЗ
75
Дмитрий Филиппов
ЦЗ
16
Арсений Осадчий
ВР
Главный тренер
Александр Вингарт
Остались в запасе
94
Амир Хаматдинов
ЦФ
78
Денис Маликов
ЦФ
86
Самид Самедов
ЛЗ
75
Дмитрий Филиппов
ЦЗ
16
Арсений Осадчий
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Александр Вингарт
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Нижний Новгород (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо Мх (мол)
0 : 0
20.11.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
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