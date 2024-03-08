Иван Пугачевский - статистика
#85 | Полузащитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Пугачевский
|Команда
|Краснодар
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 января 2006 (18 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Иван
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Пугачевский
|Команда
|Краснодар
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 января 2006 (18 лет)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|59' - 90'
|Сочи (мол)
|0:1
|Краснодар (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|67' - 90'
|Краснодар (мол)
|1:2
|Рубин (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|Был в запасе
|Мастер-Сатурн
|3:5
|Краснодар (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|1' - 46'
|Краснодар (мол)
|1:1
|Спартак М (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Краснодар (мол)
|6
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|59' -90'
|Сочи (мол) (Сочи)
|0:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|19.04.2024
|67' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:2
|Рубин (мол) (Казань)
|12.04.2024
|Был в запасе
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|3:5
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|05.04.2024
|1' -46'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|29.03.2024
|1' -61'
|Балтика (мол) (Калининград)
|0:3
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|58'
|15.03.2024
|1' -61'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:1
|Строгино (мол) (Москва)
|08.03.2024
|1' -67'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|6:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|14' 32'