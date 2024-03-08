Николай Абдулкин - статистика
#64 | Полузащитник
|Имя
|Николай
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Абдулкин
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 декабря 2006 (17 лет)
|Имя
|Николай
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Абдулкин
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 декабря 2006 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|74' - 90'
|Ахмат (мол)
|2:4
|ЦСКА (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|87' - 90'
|ЦСКА (мол)
|3:1
|Динамо (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|83' - 90'
|Факел (мол)
|0:1
|ЦСКА (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|89' - 90'
|ЦСКА (мол)
|0:2
|Зенит (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА (мол)
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|74' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:4
|ЦСКА (мол) (Москва)
|19.04.2024
|87' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:1
|Динамо (мол) (Москва)
|12.04.2024
|83' -90'
|Факел (мол) (Воронеж)
|0:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|05.04.2024
|89' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|29.03.2024
|76' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:5
|ЦСКА (мол) (Москва)
|15.03.2024
|62' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|8:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|82'
|08.03.2024
|Был в запасе
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:0
|ЦСКА (мол) (Москва)