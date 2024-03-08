Денис Фирсов - статистика
#47 | Защитник
|Имя
|Денис
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Фирсов
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 августа 2006 (17 лет)
|Имя
|Денис
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Фирсов
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 августа 2006 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.04.2024
|1' - 70'
|Урал (мол)
|1:1
|Чертаново (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|1' - 90'
|Чертаново (мол)
|3:3
|Пари НН (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чертаново (мол)
|5
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.04.2024
|1' -70'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|05.04.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:3
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|29.03.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|88'
|15.03.2024
|73' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:2
|Чертаново (мол) (Москва)
|08.03.2024
|70' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:0
|ЦСКА (мол) (Москва)