Артем Киселенко - статистика
#47 | Защитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Киселенко
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 января 2006 (18 лет)
|Имя
|Артем
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Киселенко
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 января 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|1' - 55'
|Рубин (мол)
|2:0
|Строгино (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|53'
|19.04.2024
|1' - 67'
|Краснодар (мол)
|1:2
|Рубин (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|1' - 71'
|Рубин (мол)
|0:2
|Локомотив (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|1' - 62'
|Кр. Советов (мол)
|1:1
|Рубин (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|1' -55'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Строгино (мол) (Москва)
|53'
|19.04.2024
|1' -67'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:2
|Рубин (мол) (Казань)
|12.04.2024
|1' -71'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|05.04.2024
|1' -62'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|29.03.2024
|1' -46'
|Сочи (мол) (Сочи)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|15.03.2024
|37' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|1:2
|Рубин (мол) (Казань)
|08.03.2024
|1' -75'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)