Кузьма Тилюпо - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Кузьма
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Тилюпо
|Команда
|Мастер-Сатурн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рыбинск
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 марта 2006 (18 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Кузьма
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Тилюпо
|Команда
|Мастер-Сатурн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рыбинск
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 марта 2006 (18 лет)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|Был в запасе
|Мастер-Сатурн
|0:0
|Балтика (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|12.04.2024
|Был в запасе
|Мастер-Сатурн
|3:5
|Краснодар (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур