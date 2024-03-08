Арсений Абдулхаликов - статистика
#90 | Полузащитник
|Имя
|Арсений
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Абдулхаликов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 марта 2007 (17 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Арсений
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Абдулхаликов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 марта 2007 (17 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|Был в запасе
|Динамо (мол)
|1:2
|Ростов (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|1' - 85'
|ЦСКА (мол)
|3:1
|Динамо (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|28'
|12.04.2024
|1' - 82'
|Динамо (мол)
|0:0
|Ахмат (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|1' - 90'
|Оренбург (мол)
|0:1
|Динамо (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо (мол)
|6
|2
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|19.04.2024
|1' -85'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:1
|Динамо (мол) (Москва)
|28'
|12.04.2024
|1' -82'
|Динамо (мол) (Москва)
|0:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|05.04.2024
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)
|29.03.2024
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|0:0
|Факел (мол) (Воронеж)
|15.03.2024
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|60'
|08.03.2024
|1' -83'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:3
|Динамо (мол) (Москва)
|66' 45' 57'