|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.07.2010
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|2:0
|Салют (Белгород)
|01.06.2010
|Был в запасе
|Краснодар (Краснодар)
|3:0
|Луч (Владивосток)
|24.05.2010
|89' -90'
|Луч (Владивосток)
|3:1
|Шинник (Ярославль)
|29.04.2010
|80' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Иртыш (Омск)
|21.04.2010
|89' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|18.04.2010
|73' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:2
|Луч (Владивосток)
|13.04.2010
|1' -61'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|10.04.2010
|1' -75'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Химки (Химки)
|27.03.2010
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Луч (Владивосток)