Everton Bala - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Everton Bala
|Команда
|Левски
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Everton Bala
|Команда
|Левски
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.04.2024
|Был в запасе
|ЦСКА
|3:0
|Левски
|Болгария. Первая лига, 1 тур
|20.04.2024
|1' - 79'
|Левски
|1:0
|Берое
|Болгария. Первая лига, 30 тур
|13.04.2024
|1' - 90'
|Черно Море
|3:1
|Левски
|Болгария. Первая лига, 29 тур
|07.04.2024
|1' - 81'
|Левски
|0:2
|ЦСКА
|Болгария. Первая лига, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч