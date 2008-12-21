|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торино
|9
|1
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2009
|1' -82'
|Рома (Рим)
|3:2
|Торино (Турин)
|37' 82'
|24.05.2009
|1' -75'
|Торино (Турин)
|2:3
|Дженоа (Генуя)
|40'
|17.05.2009
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|1:2
|Торино (Турин)
|10.05.2009
|1' -90'
|Торино (Турин)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|03.05.2009
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Торино (Турин)
|26.04.2009
|1' -90'
|Торино (Турин)
|1:0
|Сиена (Сиена)
|19.04.2009
|1' -90'
|Милан (Милан)
|5:1
|Торино (Турин)
|30'
|11.04.2009
|1' -90'
|Торино (Турин)
|2:1
|Катания (Катания)
|27'
|05.04.2009
|1' -80'
|Палермо (Палермо)
|1:0
|Торино (Турин)
|78'
|21.12.2008
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:0
|Наполи (Неаполь)
|30.11.2008
|Был в запасе
|Сиена (Сиена)
|1:0
|Торино (Турин)
|23.11.2008
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:2
|Милан (Милан)
|08.11.2008
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:0
|Палермо (Палермо)