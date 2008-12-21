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    Иван Франческини - статистика

    Защитник
    Имя Иван
    Фамилия Франческини
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 декабря 1976 (46 лет)
    Рост 188
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торино 9 1 0 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2009 1' -82' Рома (Рим) 3:2 Торино (Турин)
    37' 82'
    24.05.2009 1' -75' Торино (Турин) 2:3 Дженоа (Генуя)
    40'
    17.05.2009 1' -90' Наполи (Неаполь) 1:2 Торино (Турин)
    10.05.2009 1' -90' Торино (Турин) 1:1 Болонья (Болонья)
    03.05.2009 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:0 Торино (Турин)
    26.04.2009 1' -90' Торино (Турин) 1:0 Сиена (Сиена)
    19.04.2009 1' -90' Милан (Милан) 5:1 Торино (Турин)
    30'
    11.04.2009 1' -90' Торино (Турин) 2:1 Катания (Катания)
    27'
    05.04.2009 1' -80' Палермо (Палермо) 1:0 Торино (Турин)
    78'
    21.12.2008 Был в запасе Торино (Турин) 1:0 Наполи (Неаполь)
    30.11.2008 Был в запасе Сиена (Сиена) 1:0 Торино (Турин)
    23.11.2008 Был в запасе Торино (Турин) 2:2 Милан (Милан)
    08.11.2008 Был в запасе Торино (Турин) 1:0 Палермо (Палермо)
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