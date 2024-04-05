Семён Зверев - статистика
#34
|Имя
|Семён
|Фамилия
|Зверев
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Дата рождения
|7 февраля 2005 (19 лет)
|Имя
|Семён
|Фамилия
|Зверев
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Дата рождения
|7 февраля 2005 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|72' - 90'
|Оренбург (мол)
|1:1
|Урал (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург (мол)
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|72' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|19.07.2024
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|12.07.2024
|83' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|2:2
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|05.07.2024
|69' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|3:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|28.06.2024
|74' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:2
|Чертаново (мол) (Москва)
|21.06.2024
|Был в запасе
|Факел (мол) (Воронеж)
|1:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|17.05.2024
|Был в запасе
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|19.04.2024
|Был в запасе
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:4
|Ахмат (мол) (Грозный)
|12.04.2024
|Был в запасе
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|05.04.2024
|Был в запасе
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)