Михаил Федоров - статистика
#75 | Нападающий
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Федоров
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 января 2005 (19 лет)
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Федоров
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 января 2005 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|69' - 90'
|Оренбург (мол)
|1:1
|Урал (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург (мол)
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|69' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|12.07.2024
|70' -87'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|2:2
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|05.07.2024
|65' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|3:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|28.06.2024
|88' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:2
|Чертаново (мол) (Москва)
|10.05.2024
|87' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:5
|ЦСКА (мол) (Москва)
|19.04.2024
|Был в запасе
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:4
|Ахмат (мол) (Грозный)